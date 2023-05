A kiküldött közgyűlési meghívó szerint tizenegy napirendi pontot nyílt ülésen, majd egyet zárt ajtók mögött vitathatnak meg a képviselők a városháza nagytermében csütörtökön. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelettervezetéből megtudtuk: 1 milliárd forinttal több helyi iparűzésiadó-bevétel folyt be a város kasszájába, mint amennyit eredetileg előirányzatként meghatároztak. Pontosan 9 milliárd 262 millió 134 ezer forintot fizettek be tavaly a cégek, vállalkozók. Idegenforgalmi adóból is többet könyvelhettek el, mint amennyivel eredetileg kalkulált az önkormányzat: 34 millió 643 ezer forintot „hagytak” itt a Szombathelyen megszálló turisták. Ennél jóval jelentősebb bevétel az építményadó: 1 milliárd 243 millió 408 ezer forinttal erősítette a büdzsét. Figyelemre méltó a város vagyonhasznosításból származó bevétele: 2022-ben ingatlanértékesítésekből 1 milliárd 87 ezer 166 forintra tett szert a baloldali vezetésű önkormányzat. Ismert, az év során adták el a 11-es Huszár úti laktanya egy részét is.

A 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtása során 242 millió Ft szabad forrás keletkezett, annak felhasználására a 2023. évi költségvetés első módosításakor tesz majd javaslatot a polgármester – derül ki a közgyűlés elé kerülő másik előterjesztésből. Szó lesz még a város közbiztonsági helyzetéről és az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2022. évi beszámolóiról is.