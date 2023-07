A Schaeffler-csoport egyik legnagyobb vállalataként és a régió első számú munkáltatójaként folyamatosan fejlődik a Schaeffler Savaria Kft. Gyártási folyamataikat és telephelyüket is fejlesztik, bővítik. Két üzemben két kutatási és fejlesztési központtal rendelkeznek. Hamarosan új logisztikai központjuk épül, árbevételük évről évre nő, jelenleg megközelíti az 1 milliárd eurót. Csaknem 3400 munkavállaló dolgozik náluk, E-mobility üzemükben az elmúlt hetekben megkezdődött a sorozatgyártás, így Külső-Söptei úti telephelyükön most 100 új operatív-gyártási pozíciót nyitnak – erről is beszélt Szigeti Tibor ügyvezető a hétfői átadón. Majd úgy fogalmazott: a felsoroltak mellett nagy hangsúlyt fektetnek környezetükre. Kiemelten fontos számukra munkavállalóik jóléte, és felelősségvállalásuk elemei környezetvédelmi és fenntarthatósági intézkedéseik is, mint az, hogy elkészült 1. üzemük 8000 panelből álló napelemparkja.

Emlékeztetett: a vállalat 2020 óta kizárólag megújuló forrásból szerzi be a villamos energiát. A 2021 őszén átadott második szombathelyi üzemnél – ahol elektromos motor komponenseket gyártanak – már az építkezés során kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatósági szempontokra. Itt már a kezdetektől rendelkezésre áll helyben megtermelt energia a közel 1.200 napelempanelnek köszönhetően, melyek 514,5 kWp teljesítményre képesek. Első üzemüknél 2021-ben kezdődött a napelemprojekt előkészítése. 2022-ben történt az engedélyeztetés, 2023 első negyedévében megkezdődött a panelek telepítése, június-júliusban fejeződtek be a munkák. A megújuló energiát mostantól helyben is elő tudják állítani. Mint mondta, a kiserőmű lényeges eszköz, hogy a környezetvédelemhez és a fenntarthatósági célokhoz minél nagyobb mértékben hozzájáruljanak. A beruházást újabb fontos lépésnek nevezte a klímavédelem felé. A szombathelyi Schaeffler két üzeménél lévő kiserőmű a legnagyobb a Schaeffler-csoport gyártó telephelyein működő napelemparkok között.