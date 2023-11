Megírtuk, a Magyar Fürdőszövetség kedden és szerdán Bükfürdőn tartja a kétnapos közgyűlését. A szövetség a jövőben Lengyelországban indít kampányt, ezáltal vármegyénkbe is több turista érkezhet. A közgyűlés, amelyen szóba kerültek a szakmai, jogi témák is, jó alkalom volt az összegzésre. Erre kértük Kántás Zoltánt, a fürdőszövetség elnökét, aki egyben a sárvári fürdő vezérigazgatója is.

