Ha december, akkor TOP 100 bemutató. A hagyományokhoz hűen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Tervezési és Elemzési Osztálya és a Vas Népe együttműködésében készült el kiadvány, amelyben a TOP 100 társaság kiemelt adatai, a TOP 50 vállalkozás átlagos állományi létszáma, valamint kistérségenként a TOP 3 kiemelkedő cég mutatói is megismerhetők, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal átfogó elemzése is hozzájárul a teljes kép kialakításához.

Munkát adnak, példát mutatnak a TOP 100 Vas vármegyei vállalkozások

-Egy nagy bajnok otthonában köszönthetem a gazdaság bajnokait, akik több tízezer vasi családnak adnak kenyeret és munkát - fogalmazott Dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, Szombathely országgyűlési képviselője. Vámos Zoltán főispán pedig azt emelte ki köszöntőjében, hogy a TOP 100 vállalkozás példát mutat erőből, akaratból, küzdeni akarásból, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között is fejlődni tudtak és ilyen eredményeket értek el. A remény vasárnapja után egy nappal mi másról is beszélhetnénk, mint hogy bízunk abban: a világ minél gyorsabban helyreáll. Vámos Zoltán szólt arról is: hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó bértámogatási programot indít a Vas Vármegyei Kormányhivatal január 15-től, mintegy 780 millió forintos keretösszeggel. A cél, hogy a 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresők, és inaktív személyek újból munkába állhassanak. Lőrincz-Farkas Eszter, a Vas Népe főszerkesztője is utalt rá köszöntőjében: a pandémia után újabb nehézségekkel kellett szembesülniük a vállalkozásoknak, a háborús konfliktus, az energiaválság és az inflációs hatások mind-mind rányomták bélyegüket az idei esztendőre; de reményét fejezte ki: jövőre ezek a szavak már csak az emlékeinkben élnek majd. Megköszönte munkatársainak is az áldozatos munkát, amely nélkül ez a kiadvány nem jöhetett volna létre.