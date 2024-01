– Az elmúlt fűtési időszak legfőbb jellemzője az volt, hogy elképesztően magas energiaköltségekkel kellett szembenéznie a Régióhő Kft.-nek is. Az energiaköltségeket értem a földgázra, a villamos energiára és még a biomasszára is. Nagyságrendnyi különbség volt az előző fűtési szezon hasonló időszakához képest. Ilyen magas költségek mellett kellett biztosítani azt, hogy minden lakásban, minden helyiségben ugyanaz a szolgáltatás érvényesüljön, ugyanolyan hőmérsékletek legyenek, mint azt megelőzően.

Ebben alapvető segítséget a lakossági ártámogatás jelentett a cégnek. Ezzel a kompenzációval lehetett biztosítani azt, hogy végül is a 2022-es gazdasági évet nem zártuk veszteséggel, egy minimális nyereséget tudtunk elérni – mondta Németh István ügyvezető, majd hozzátette: – A gáz- és a villamosenergia-árak időről időre változnak, mind a kettőt az energiatőzsde befolyásolja, és időszakos, általában egyéves szerződéseket kötnek a cégek az energiaszolgáltatókkal. A gázszolgáltatásnál az a jellemző, hogy „gázévben” kell gondolkodni és számolni. Ez egy furcsa kifejezés, azt jelenti, hogy október elsejétől a következő év szeptember 30-ig tartó időszakot kell figyelembe venni. Erre az időszakra kell lekötni, majd megvásárolni a szükséges mennyiséget. A villamos energiánál január elsejétől december 31-ig tart a beszerzési és elszámolási ciklus. A mostani időszak árai lényegesen alacsonyabbak, mint az előző fűtési szezonban.

A szolgáltatók, miután begyűjtötték az árajánlatokat a piacról, a legkedvezőbbet fogadják el. A földgázzal kapcsolatos energiaellátással nincs gond, mert elegendő mennyiség áll rendelkezésre, ebben nem lehet fennakadás még a legkritikusabb időszakokban sem. Korlátozásokat sem kellett bevezetni, amire egyébként érvényes jogszabályok adnak lehetőséget, abban az esetben, ha nincs elegendő gáz. Megvan, hogy milyen fogyasztókat kell sorrendben korlátozni, szükség esetén kikapcsolni. A lakosságot és a kórházakat például nem lehet ilyen intézkedésekkel sújtani.

– A másik két energiaforrásunk a biomassza és a geotermia. Előbbi Körmenden, utóbbi Vasváron áll a rendelkezésünkre. Energiahordozóval, tehát fával és termálvízzel mennyiségi tekintetben nincs gond. Ennek a két hőtermelési módnak a problémája inkább az energiaátalakítási eszközállományban van. A geotermikus energia kitermeléséhez termálkút kell, benne egy biztonságosan működő búvárszivattyúval, a biomasszánál pedig van egy nagyon bonyolult speciális részegységekből álló kazán, amelynél elég nagy a meghibásodási kockázat. Ezek befolyásolhatják az ellátásbiztonságot. Természetesen, ha bármelyik rendszer meghibásodik, a háttérben ott van a földgáz, a probléma csak az lehet, hogy az sokkal drágább. Nagy kihívást jelent, hogy a két hőtermelő egység biztonságosan tudjon működni, mert ez garantálja az önköltség korlátokon belül tartását.

Az elmúlt fűtési szezonban mind a két rendszerrel voltak problémák, de segített az energiahivatal, mert pótlólagos támogatást kaptunk annak érdekében, hogy működjenek a szolgáltatások – fűzte hozzá az ügyvezető.

Zárásként elhangzott, hogy ősszel – októberben és novemberben is – kevesebbet kellett fűteni a megszokotthoz képest. Fontos azonban elmondani: a fűtési szezon nem azt jelenti, hogy a radiátornak állandóan melegnek kell lennie, mert a hőenergia biztosítását egy automata rendszer vezérli a kinti hőmérséklethez igazodva. A közös képviselőknek arra van lehetőségük, hogy a kikapcsolási hőmérséklet változtatását írásban kérhetik. Volt már erre is példa, de nem vált be. Az időjárás viszontagságai: szél, eső, napsütés, hősugárzó felület (radiátor) befolyásolják az emberek hőérzetét, nem csak a hőmérséklet. A fűtésszabályozás a kinti hőmérséklethez igazodik, a többi tényezőt nem tudja figyelembe venni. Ezért előfordulhat, hogy ugyanolyan levegőhőmérséklet mellett – lakáson kívül és belül egyaránt – a hőérzetünk nem mindig ugyanolyan – zárta szavait Németh István.