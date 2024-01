A szombathelyi közgyűlés csütörtöki ülésén kerül újra napirendre a Vasivíz Zrt. 2024. évi üzleti terve. Ismert, decemberben jelent meg az energiaügyi miniszter rendelete, ami a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjait állapította meg. Esetükben január 1-jétől a fogyasztással arányos díj a közműves ivóvízellátás esetében köbméterenként nettó 576 forintra, míg a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében köbméterenként nettó 881 forintra emelkedett. A Vasivíz Zrt. új díjtételekkel átdolgozott üzleti tervéből kiderül: a rendelet alapján az elsődleges tevékenység2024. évi tervezett árbevétele 9 milliárd 291 millió forint, ami 3 milliárd 107 millió 186 ezer forinttal magasabb a díjemelés nélkül számolt bevételnél. Ivóvíz-szolgáltatásból 3 milliárd 954 millió forinttal, míg szennyvízelvezetésből és -tisztításból összesen 5 milliárd 337 millió forinttal számol a vasi víziközmű szolgáltató cég az idei évben.

Idén eladják-e a Vépi úti csarnokot?

A tervezett bevételekből látszik az is: több, mint 1,3 milliárd forinttal kalkulálnak a megrendelésre végzett építőipari tevékenységekből, s szintén megközelíthetik az 1 milliárdos tételt az egyéb bevételekből származó források. Ezek között találjuk a szombathelyi önkormányzattól várható pénzügyi támogatást: a fedett uszoda fenntartási költségeihez 200 millió forinttal járulhat hozzá 2024-ben a vasi megyeszékhely, míg az elsődleges tevékenység fenntartását is ezúttal jelentős mértékben – 384 millió forinttal – segíthetik.

Az egyéb bevételek között idén is számol ingatlanértékesítéssel a Vasivíz Zrt. Tavaly is bekerült a cég üzleti tervébe a szombathelyi Vépi úti üzemcsarnok eladása, akkor abból 200 millió forintot reméltek. Ám végül nem ezt az ingatlant, hanem a – 2023. márciusi üzleti tervben nem szereplő - szombathelyi termálfürdő több, mint 1 hektáros területrészét, s rajta a mintegy 1200 négyzetméteres épületet és sportpályákat adták el nettó 221 millió forintért. Az előzetes adásvételi szerződést egy, a szombathelyi városvezetéshez köthető magánemberrel írták alá június elején. A belvároshoz közeli ingatlan teljes vételárát január végéig kell kifizetnie a 2023 júliusában alapított Green Thermal Comfort Zrt.-nek. Nem tudjuk, hasonló fordulat várható-e az ingatlanértékesítések terén a gazdasági társaságnál, mindenesetre idén a Vépi úti csarnok eladásából 221 millió forint árbevétellel kalkulálnak. Az egyéb bevételi sor tartalmazza a 40 eurós behajtási költségátalányból kártalanításból, lejárt SZÉP-kártya visszautalásból, stb. várható tételeket: összesen 70 millió forint szerepel ott. A gazdasági társaság tervezett összes bevétele meghaladhatja a 12,1 milliárd forintot.

A bérköltségek meghaladhatják a 4 milliárd forintot

A kiadások között az energiaköltségek több, mint 2 milliárd forintra, míg a bérköltségek mintegy 4 milliárd 209 millió forintra rúghatnak 2024-ben a tervezet szerint. Utóbbiban már kalkuláltak azzal a 16 százalékos béremeléssel, amit február 1-jével kapnak a cég dolgozói. Megtudtuk azt is: 2023. december 1-jével végrehajtották a törvényileg kihirdetett minimálbér és garantált bérminimum szerinti alapbér-emelést, ami mindösszesen 40 munkavállalót érintett. A dokumentumból az is kiolvasható: az idei év utolsó napján 592 dolgozóval számolnak, ami a tavaly tervezetthez képest 5,7 százalékos növekedést jelent. A létszámterv szerint pedig 32 státuszt töltenének be a szolgáltatás biztonságos és folyamatos elvégzése érdekében.

Az igénybe vett szolgáltatások több, mint 2,6 milliárd forintos „kalapjában” találtunk a várható hirdetés- és reklámköltségek sorára: a 2023-as év adatai alapján arra idén 60 millió forintot fordíthat a cég. Szakértői díjra, tanácsadásra 30 millió forintot, építőipari szolgáltatásra 812,7 millió forintot terveznek költeni.

Az üzleti terv alapján az összes költség és ráfordítás összege 11 milliárd 681 millió 438 ezer forintra rúg, így a cég adózás előtti eredménye 477 millió forint lehet. A szombathelyi közgyűlés csütörtöki ülésén kerül napirendre a gazdasági társaság ez évi üzleti terve.