„A városvezetés ki akarja játszani a Termálfürdő területét hirdetés és licit nélkül a haveroknak?” - ezzel a címmel osztotta meg videó bejegyzését dr. Szendrő-Németh Tamás. Lapunk is megírta: nettó 221 millió forintért adná el a Vasivíz Zrt. a termálfürdő több, mint 1,2 hektáros területét, rajta kiszolgáló helyiségekkel, munkásszállóval, sportpályákkal. A nyugat.hu közölte először: Horváth Roland a vevő.

Kivizsgálást kér a képviselőktől és a jegyzőtől

A civil blogger Facebook-oldalán szombaton közzétette azt a levelet is, amit a szombathelyi önkormányzati képviselőknek, városvezetőknek és a város jegyzőjének is megküldött. Abban azt szorgalmazza, hogy a szombathelyi termálfürdő közvagyont képező, több mint egyhektáros sport- és zöldterületét ne herdálják el, az a továbbiakban is a köz érdekeit szolgálhassa a mostani rendeltetése szerint. „Hogyan fordulhatott elő, hogy a város zöld szívében található legértékesebb terület nyilvános meghirdetés és licitálás nélkül kelt el, 23 ezer forint/négyzetméter áron, épülettel, sportpályákkal együtt?” - ennek kivizsgálását is kéri dr. Szendrő-Németh Tamás.

Mennyire van jó ára az ingatlannak?

A civil blogger videóbejegyzésében azt a kérdést is feszegette: az értékbecslés alapján mennyire mondható jónak a négyzetméterenként mintegy 23 ezer forintos eladási ár? A nyugati városrészben egy 1033 négyzetméteres telket 51 millió forintért hirdetnek, vagyis négyzetméterenként 50 ezer forintért – mutatott egy ingatlanpiaci példát Szendrő. Egy másik herényi telek négyzetméteréért pedig 35 ezer forintot kérnek. Utalt arra is: az elmúlt hetekben több városi ingatlant liciteljáráson adtak el. Az értékbecslés alapján 45 millió forintért árverésre bocsátott üzlethelyiség végül 80 millió forintért, az Éhen Gyula téren egy másik nettó 52 millió forint helyett nettó 102 millió forintért kelt el. - Milyen érdekes: ha meg van versenyeztetve, majdnem a duplájáért el tud menni – fogalmazta meg véleményét.

Miért a termálfürdő területére akarnak gazdag időseknek nyugdíjasotthont építeni?

Szendrő arra is felhívta a figyelmet, hogy a termálfürdő idegenforgalmi területnek minősül. Az előírások szerint azon „idegenforgalmi rendeltetésű és a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el”.

A nyugat.hu kérdésére a vevő, Horváth Roland a terület tervezett hasznosításával kapcsolatosan elmondta, ott prémium minőségű nyugdíjasotthon épülhet pár éven belül. Az elképzelést a civil blogger úgy kommentálta: - Nem tudom, a közérdekű projektek közé tartozik-e a rendkívül gazdag nyugdíjasoknak a támogatása. Én egyébként nem olvastam sehol se olyat, hogy nyugdíjasotthont csak termálfürdő területére lehetne építeni. Valószínűleg ez nem is előírás, tehát még mindig nem értjük, miért a sportpályákon és a zöldterületeken kell ezt építeni.

Tehetséges üzletemberek és a szombathelyi polip

A civil blogger a városvezetés és az előszerződést aláíró magánszemély közötti baráti szálakról is beszélt a videó bejegyzésében: egy szombathelyi polip képét rajzolta fel. Szólt Horváth Roland és üzlettársa 2022-ben alapított cégéről is, aminek adózott eredménye az első évben meghaladta a 200 millió forintot. - Azt gondolom, le a kalappal! Nagyon kevés tehetséges üzletember van – mondta Szendrő, majd utalt arra: kevés embernek sikerül az, hogy az általa alapított kft. már az első évben egymilliárd forintot meghaladó árbevételre tegyen szert.

Szendrő idézte cikkünket is, amiben felfedtük: a kabinetfőnök és a termál területére előszerződést kötő magánszemély osztálytársak voltak a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban.

Sikeres üzletkötés: ingatlanközvetítő találta meg a kabinetfőnök volt osztálytársát

Végül, de nem utolsó sorban a Vasivíz Zrt. által megbízott, az ingatlant „sikerrel” értékesítő közvetítő cég szerepére mutatott rá a blogger. A közvetítő „teljesen véletlenül” az ugytudjuk,hu főszerkesztőjével közösen alapított 2022-ben városrészi egyesületet: egyikük az elnök, másikuk az alelnök. Emlékeztetőül: a főszerkesztő 2020-ban szakmai tanácsokat adott az önkormányzati médiaközpontnál. Az ingatlanközvetítő cég munkájának „eredménye” pedig az, hogy megtalálta a termálfürdő területének potenciális vevőjeként a kabinetfőnök egykori osztálytársát, akit Szendrő szerint baráti szálak kötnek a városvezetés tagjaihoz.

A civil blogger továbbra is azt szorgalmazza: a termálfürdő területe maradjon továbbra is közvagyon. Az ezért indított online petíciót már több, mint 250-en írták alá.