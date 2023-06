„Ne engedjük, hogy eladják a Termálfürdő több, mint egy hektáros sport-és zöldterületét!” - ezzel a címmel jelent meg az online petíció pénteken. A felhívást elsőként dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger osztotta meg közösségi oldalán egy videófelvétellel együtt. A videóblogban a termálfürdő strandröplabda pályájánál Kolesánszky György sportszervező beszél arról: az elmúlt hetekben kapták a hírt, a termálfürdőn a sportpályák területét eladják. Elmondása szerint a sporttevékenységet augusztus végéig folytathatják azon a területen, utána a strand másik részén alakítanának ki számukra új pályát. Most garanciát szeretnének, hogy körülményeik nem romlanak majd az új helyen, és a civil összefogásból megvalósított jelentős fejlesztések is megmaradnak.

Mutatjuk térképen, melyik területet értékesíthetik

Elindítottak egy online petíciót, amiben az olvasható: a köztulajdont képező strand területéből több, mint egy hektárnyi területet értékesíthetnek. Nem mellesleg ezen a részen az elmúlt öt évben civil összefogás eredményeként két strandröplabdapálya létesült, ahol minden évben strandröplabda és strandtenisz bajnokságokat is szoktak szervezni – emlékeztettek.

„A területen kosárlabda- és lábteniszpályák is találhatóak, továbbá a strandolók számára egészségügyi épület és irodaház. Az eladni szándékolt terület pótolhatatlan veszteséget jelentene a Termálfürdő sport-és fürdőéletének későbbi fejlesztése során, mellyel a fürdő zöldterülete is jelentősen csökkenne” – áll a petícióban. Egy térképet is megosztottak, ahol jelölték az értékesítésre váró részt. - A termálfürdő területének több mint egyharmadát értékesíthetik – hívta fel a figyelmet dr. Szendrő-Németh Tamás.

Nem ez az első városi strand, aminek eladása ellen tiltakoznak civilek

Tavaly a régi városi strand értékesítése miatt indult online tiltakozás: civilek szerették volna elérni, hogy kerüljön vissza köztulajdonba a Markusovszky-kórházzal szemben fekvő terület és ott árnyas parkoló épülhessen. Akkor a városvezetők szóvá tették: nem szóltak időben a petíció civil kezdeményezői és már egy ingatlancsomagban eladták a régi városi strand területét – erre is utalt dr. Szendrő-Németh Tamás a pénteki videó bejegyzésében. - Ez egy olyan unikumterület, amiből szintén nincsen még egy - ezt már a Termálfürdőről mondta a blogger, hozzátéve: - Senki ne tudja azt mondani, hogy a civilek nem szóltak időben, hogy ők, amit kialakítottak rengeteg munkával, szeretnék megtartani, megőrizni.