Magyarországon – Budapestet leszámítva – 2023-ban átlagosan 467,5 ezer forint volt a családi házak négyzetméterára, míg a lakásoknál átlagosan 682,7 ezer forintot kértek négyzetméterenként. Ugyanebben az időszakban Vas vármegyében átlagosan 423,9 ezer forintos négyzetméteráron hirdették a családi házakat megvételre, míg a lakásoknál 612,9 ezer forint az átlagos négyzetméterár. Idén év elején – az eddig feladott hirdetések alapján – a családi házaknál 7-8 százalékos áremelés figyelhető meg, míg a lakásoknál átlagban 10 százalékkal alacsonyabb a hirdetési ár, mint 2023 decemberében volt.

Vas vármegyében a házhirdetések 31 százalékában csökkentettek árat az ingatlanjukat értékesíteni szándékozók, ami országos viszonylatban nagyobb hajlandóságot mutat az árcsökkentésre, és csak a hirdetések 3,4 százalékában emeltek az eredeti árhoz képest.

A vármegyében a háztulajdonosok 65,4 százaléka egyáltalán nem emelt és nem is csökkentett árat. Az árat módosítók körében az árcsökkenés átlagosan 10,5 százalékos, az emelés ennél több volt, átlagosan 10,4 százalékos. A lakástulajdonosok ezzel szemben, az egész országot tekintve, itt a legkevésbé hajlandók az árcsökkentésre: 19,1 százalék, tehát a hirdetőknek kevesebb mint az ötöde csökkentett, és 8,1 százaléknyian még emeltek is a hirdetési áron. Az átlagos árcsökkenés a lakásoknál 8,5 százalékos volt, az emelés pedig átlagosan 11,3 százalékos. Annak ellenére, hogy a hirdetők nagyobb része csökkentett árat, mint amenynyien emeltek az eredeti hirdetési áron, az átlagos négyzetméterárakban egyelőre nem tudott csökkenés megjelenni, hiszen az árnövekedés mértéke túlszárnyalja a csökkenését. A portál elemzése rámutat arra is: a legtöbb lakáshirdetést Szombathelyen adták fel, amelyet Kőszeg, Körmend, Sárvár és Bük követett 2023- ban.