Rendkívül élénk érdeklődés mellett tartottak agrárfórumot a szombathelyi Őrvidékházban, ahol az előadók főként azokról a problémákról szóltak, melyekkel manapság a magyar gazdatársadalomnak meg kell küzdenie. Zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők az Őrvidékház nagytermét azon az agrárfórumon, melyet az „Együtt, szövetségben: a magyar vidék, a magyar gazdák, számíthatnak ránk” mottó jegyében tartottak meg.

Az esemény előtti sajtótájékoztatón Hende Csaba országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke a húsvéti ünnepekre visszautalva dicsérte a magyar gazdák által megtermelt kiváló minőségű élelmiszereket. Kihangsúlyozta, hogy ez a stratégiai ágazat képes arra, hogy a hazánkban élő 10 millió honfitársunk mellett másik 10 millió ember számára is megtermelje az élelmet. Elmondása szerint a problémát viszont most azok az ukrán termények jelentik, melyek szinte ellenőrizetlen minőségben árasztják el Európát. Ez első sorban a gabonára igaz, melyet a világ legtermékenyebb földjén tudnak megtermelni úgy, hogy gyakorlatilag semmilyen élelmiszerbiztonsági előírást nem tartanak be, nem vesznek figyelembe. Hasonlóan vélekedett Jakab István is, aki úgy fogalmazott, hogy jelenleg három csapás sújtja a magyar agráriumot.