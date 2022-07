Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az átvonuló hidegfront felhőzete délkelet, kelet felé terjeszkedik, eközben egyre szakadozottabbá válik. A legkevesebb napsütés az ország északnyugati, míg legtöbb a délkeleti felén valószínű. Napközben egyre több helyen várható zápor, zivatar, a Tiszántúlra csak este érkezhet meg a csapadék. A front érkezésével északnyugatira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 25 és 32, a délkeleti felén 32 és 38 fok között valószínű. Késő estére 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú, vagyis narancssárga riasztást adott ki Vas megyére, de ezúttal nem a hőség veszélyei miatt. Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani: a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A tartós hőség okozta tünetek mellet a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.