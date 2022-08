Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország nyugati fele, kétharmada fölé egyre több és vastagabb felhőtömb sodródik, és előbb a nyugati, majd délután, estefele a középső tájakon is egyre többfelé számíthatunk heves záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadás, jégeső kíséretében. A Tiszántúlon ugyanakkor alapvetően napos, fátyolfelhős idő valószínű, és kicsi a csapadék kialakulási esélye. A délkeleti szelet már nagyobb területen kísérhetik élénk, erős lökések. Zivatarok környezetében azonban viharos, erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak! A csúcshőmérséklet jobbára 34 és 40 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Késő este nyugaton 20, keleten 30 fok körül alakul a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú, azaz narancssárga figyelmeztetést adott ki Vas megyére. Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. Vas még viszonylag jól járt, ugyanis több olyan megye is van, ahová három időjárási jelenség - zivatar, felhőszakadás, hőség - miatt is különböző mértékű riasztást adtak ki.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.