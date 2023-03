Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a nap első felében még erősen felhős idő várható, majd délutántól csökkenni, gomolyosodni kezd a felhőzet. A délután második felére már jórészt gomolyfelhős, napos idő várható némi fátyolfelhőzettel. Összességében több helyen várható eső, zápor, illetve helyenként zivatar is kialakulhat. Utóbbira nagyobb esély az ország déli felén van. A nyugatias szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Átmeneti szélerősödés zivatar környezetében is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, a nyugati tájakon lesz a melegebb, ott akár egy-két fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki a zivatarok veszélyei miatt Vas vármegyére. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu.