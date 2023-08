Mintegy 110 milliméternyi csapadékot regisztrált összesen Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője a szombathelyi főállomáson augusztus első hetében. Ez meghaladja a havi átlagot, de voltak olyan területek az országban, régióban, ahol annak duplája is leesett. - Nem emlékszem hasonlóra, hogy nyári hónapban ilyen gyorsan ekkora mennyiségű csapadék érkezett volna – mondta lapunknak a szakember, aki jó hírekkel is szolgált: szárazabb periódus veszi kezdetét. A követkető két nap még felhős lesz felettünk az ég, de a légmozgás fokozatosan déliesre vált, majd megáll. Most a hidegfronti hatás mellett a légnyomás ingadozás okozhat kellemetlenséget az arra érzékenyeknek: tartós, migrénes fejfájást, ingerlékenységet, alvászavart, koncentrációs problémákat, és várhatóan erősödnek a krónikus betegségek tünetei is.

Anticiklon alakul ki térségünk felett és a hétvégére ismét a nyárias jelleg dominál 25-28 Celsius fok körüli értékekkel. Az elmúlt napokhoz képest igazán kellemes időnk lesz. Ahogy melegszik a levegő, úgy gyorsul a párolgás i: normalizálódik az árvízhelyzet, szikkad a talaj a szántóföldeken, kiskertekben - hangsúlyozta Pétervári Tibor. Majd elárulta: augusztus 20-a környékére 30 Celsius fok feletti értékeket ígérnek a modellek verőfényes napsütéssel, lesz tehát még strandidő. Az idei nyáron mintegy 300 milliméter csapadék hullott Szombathelyen – ez ötven milliméternél több a sokéves átlagnál, és még nincs vége az évszaknak.