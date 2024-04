A nehéz helyzetben lévő HVSE előző két bajnokiját elbukta, a 14. helyre csúszott vissza a 16 csapatos tabellán. A hullámzó formát mutató Puskás II. pedig a rangsor 11. helyét foglalta el a mérkőzés előtt. A két csapatot nyolc pont választotta el egymástól – alsóházi rangadót vívtak a felek. Az ősszel 1-1-re végeztek a csapatok Felcsúton.

Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Puskás Akadémia FC II. 05 (0-3). Szombathely, Haladás Stadion, 150 néző, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Takács Á.

HVSE: Horváth B. – Buzás L., Horváth M., Kovács B., Czuczi P. – Balogh Á. (Tóth M., 61.) Varga M. (Árvay D., 46.) Ferencz Z. – Szabó M., Szenczi B. (Vígh P., 66.) Pap M. (Varga Cs., 61.). Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Mondovics K. (32.), Janyickij K. (35.), Pyshchur O. (45.), Vajda R. (48.), Vékony B. (58.).

Nem kezdett rosszul a Haladás, az első harminc perc történése nem vetítette előre a nagy vereséget. Igaz a vendégek rúgtak egy kapufát, viszont a szombathelyi csapatnak is volt egy komoly helyzete, hogy megszerezze a vezető találatot. Aztán a remek helyzetkihasználással előrukkoló Puskás három perc alatt két gól is rúgott. Sőt, az első félidő utolsó percében is kapuba talált – és ezzel el is döntötte a mérkőzés sorsát. Mert a Haladás nem tért magához a sokkból, nem tudott váltani, nem tudott felpörgetni. Szinte rögtön a középkezdés után szöglethez jutott a vendég, amiből ismét gólt szerzett. Nem sokkal később pedig megszületett az ötödik felcsúti gól is. És ezzel eldőlt, hogy a szezon legnagyobb vereségébe fut bele a Haladás. A mérkőzés az utolsó 20-25 percre ellaposodott – a Haladás nem tudott hatékonyabban futballozni, a Puskás pedig elégedett volt az eredménnyel, már nem akart megszakadni. Az eredmény, a különbség reális.

Szenczi Imre: – Teljesen megérdemelt az ilyen arányú győzelme a vendégcsapatnak, nekünk pedig már csak matematikai esélyünk maradt a bentmaradásra. A nyáron még úgy véltem, hogy bravúrra lesz szükségünk a bentmaradáshoz – ma viszont már a már a csoda kategóriába sorolom. Viszont a bennmaradás nem ezen a mérkőzésen ment el. Rengeteg olyan pontot hullajtottunk el, amik megszerezhetőek voltak, és amikkel abszolválni lehetett volna a bravúrt.

További eredmények: ETO Akadémia–Balatonfüred 4-0, ZTE II.–Budaörs 1-1, Veszprém–Tatabánya 3-2, Kelen–Dorog 2-1, Sopron–Bicske 1-2, Komárom–Gyirmót II. 2-0, Csorna–III. Kerület 2-3.