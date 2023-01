Videóbejegyzést tett közzé privát közösségi oldalán Tóth József, miután múlt kedden több tucat telefonhívást kapott ismeretlenektől. Mind azt állították: erről a számról hívták őket. A szombathelyi férfi kálváriájának mindez csak a kezdete volt: azóta napi 80-100 nem fogadott hívást mutat telefonkijelzője, van, hogy percenként több telefonszámról is csengetik „visszahívás” miatt. – Múlt szerda reggel fél 10-ig mintegy 50 hívásom érkezett, és attól tartok, hogy a számomat csalásokhoz kívánják felhasználni. Több bankfiókból beszéltem ügyintézővel, aki Kiss Gábort kereste, mert hitelfelvétel miatt visszahívást kért – osztotta meg nem mindennapi történetét lapunkkal is Tóth József, hozzátéve: ezzel párhuzamosan biztosításközvetítő társaságoktól is fogadott már hívásokat, ugyancsak szerződéskötési szándékkal fordultak hozzá. „Visszahívták.” Az egyik népszerű ingatlanközvetítő portálon ugyancsak megtalálta telefonszámát: elérhetőségével egy 50 millió forintos házat kínálnak, feltehetően fiktív módon.

– Múlt héten feljelentést tettem a Szombathelyi Rendőrkapitányságon, majd azt később kiegészítettem újabb tapasztalatokkal, információkkal – folytatta József, aki természetesen a telefonos szolgáltatóval is azonnal felvette a kapcsolatot. A társaságnál azonban azt jelezték, hogy a számlaforgalmában nem látnak semmi rendkívülit. Tehát az országszerte indított hívások díját nem József fizeti – ennek ellenére a férfi egyáltalán nem nyugodott meg. Kérdésünkre – szerinte miért éppen vele történik ez, és miért az ő számát használhatják? – úgy felelt: „Fogalmam sincs.” A férfi bízik abban, hogy a rendőségi nyomozás talán ezt is kiderítheti. Videóját, amiben a történetét elmesélte, pár nap alatt 2900-an osztották meg. Érdeklődésünkre – lecseréli-e a telefonszámát? – határozott nemmel válaszolt. – Vállalkozóként dolgozom, nyolc éve használom ezt számot, sokan így érnek el és találnak meg, ezért ez a lehetőség fel sem merül bennem – hangsúlyozta.

Forrás: Unger Tamás

Megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét is, Seffer Lilla c. r. őrnagy sajtószóvivő arról tájékoztatott: a megkeresés tárgyával kapcsolatban a Szombathelyi Rendőrkapitányságon tettek feljelentést. Az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják. A telefonos csalásokkal kapcsolatos kérdésünkre a bűnmegelőzési alosztály tanácsait is megosztotta lapunkkal. Az áldozattá válás megelőzése érdekében kezeljük óvatossággal a telefonhívást akkor is, ha a hívószám valós pénzintézeti telefonszámnak tűnik – hívták fel a figyelmet. Visszahívás esetén pedig kérdezzünk rá a banki adatokra (bankszámlaszám, bankszámla nyitásának ideje, limitek), azokat ugyanis a bank ügyintézője ismeri, és kérdéseinkre tud válaszolni, a csaló viszont nem. Így meggyőződhetünk arról, hogy valóban a számlánkat vezető pénzintézettel vettük-e fel a kapcsolatot. Seffer Lilla arra is kitért: telefonos kérésre sohase módosítsuk banki limitbeállításunkat, és utalást se kezdeményezzünk! Számítógépre, telefonra idegen személy kérésére ne telepítsünk semmilyen alkalmazást! – olvasható a bűnmegelőzési alosztály tanácsai között.