Ahogy az elmúlt időszakot áttekintettük, megállapítást nyert, volt bőven tennivalójuk a megye tűzoltóinak, hiszen az augusztusi áradások jócskán adtak feladatot, de tűzeseteknél is be kellett avatkozni. Elég csak az elmúlt napokban történt bajánsenyei esetre gondolni, ahol több napon át küzdöttek a lángok megfékezésén az egységek.

A mostani beszélgetésben szóba kerül egy együttműködési megállapodás is, amit a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjával kötöttek, de témát adnak elismerések is. Hallgassák és tudják meg, kik voltak az arra érdemesek!