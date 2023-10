Vármegyénkben az elmúlt években nem voltak jellemzőek az illegális gyorsulási versenyek. Rendőreink visszatérően ellenőrzik azokat a helyszíneket, amelyek lehetőséget adhatnak a fiatalok körében népszerű, online térben szervezett „megmérettetéseknek”. Így, ha szükséges, még a versenyt megelőzően a társhatóságokat bevonva tudnak intézkedni a megelőzésről. A közúti ellenőrzések során többször előfordul a vármegye útjain, hogy engedély nélkül átalakított vagy nem a közúti közlekedés szabályainak megfelelő, lejárt műszaki érvényességű járművek sofőrjeivel szemben kell intézkedni - írja a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán.

Fontos tudni, hogy az engedély nélküli átalakításokkal egy illegális gyorsulási versenyen a résztvevők nemcsak szabálysértést, de akár bűncselekményt is elkövethetnek. A legnagyobb felelősség pedig az emberi élet védelme! Aki gyorsulási versenyt szervez vagy azon részt vesz, nem csupán saját magát, hanem a közlekedés további vétlen résztvevőit is veszélyezteti. Köszönik a járművezetők szabálykövető magatartását, és továbbra is arra kérik őket, hogy biztonságosan, az emberi életet szem előtt tartva közlekedjenek.

Természetesen az ilyen irányú közlekedésrendészeti ellenőrzések továbbra is folyamatosak, visszatérők lesznek a sebességkontroll mellett. A jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a felelőtlen száguldozók ne találjanak olyan helyszíneket, ahol e rájuk és a közönségükre is veszélyes versenyeket, drifteléseket folytathatják.