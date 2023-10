Húsklopfolóval

Késsel és gázspray-vel támadt egymásra a nyílt utcán két család Szombathelyen, erről videó is készült. Évek óta haragban vannak egymással, korábban többször is brutálisan összeverekedtek és egy kórháznál még rongáltak is veszekedés közben. De olyan is volt, hogy a két család tagjai ájultra verték és taposták egymást. Több eljárás is folyik ellenük, most öt embert vett őrizetbe a rendőrség.