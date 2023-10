Azt egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Információink szerint többen összeverekedtek a városháza előtt kedden délelőtt. Az incidenst meg is találtuk az idokep.hu webkameráján. Ezen látni, hogy több rendőrautó érkezik a helyszínre. Bár a rendőrkocsikat a videón a városháza előtt látni, úgy tudjuk a verekedés kicsit odébb a sikátor felé volt.

Az elmúlt napokban egyébként volt már hasonló incidens a környéken. Sajtóinformációk szerint szombaton, rivális családok balhéztak össze.

Májusban pedig arról számoltunk be, hogy szintén rivális családok verekedtek az Éljen Szombathely Egyesület május elsejei rendezvényén.

Azt nem tudjuk, hogy most is ez történt-e. Kérdéseinket feltettük a Vas Vármegyei Rendőrkapitányságnak is, amint információt kapunk frissítjük cikkünket.