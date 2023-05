Az országos médiát is bejárták a szombathelyi majálishoz kapcsolódó incidensek. Az egyik eset - sajtóhírek szerint - Nótár Mary koncertje alatt történt vasárnap este az Emlékmű-dombnál.

„Több férfi támadt rá teleszkópos botokkal először egy nőre, majd a felesége segítségére siető férfira egy koncert alatt, Szombathelyen. A házaspárral volt négy kiskorú gyermekük is. A legkisebb lány kiesett a babakocsiból, amikor a szüleit verték” – tudósított elsőként a 112Press.

Az Éljen Szombathely Egyesület szervezett négynapos majálist, az ünneplés már múlt pénteken elkezdődött, hétfőn pedig Nemény András polgármester buzdította közösségi oldalán a szombathelyieket, látogassanak ki a rendezvényre. „Várunk mindenkit szeretettel az Éljen Szombathely Egyesület majálisára. Sokan vagyunk, jó a hangulat, 20 órakor fergeteges Mokka koncert. Éljen Szombathely!” - invitált a városvezető.

Ki gondolná ez alapján, hogy előtte nap brutális támadás ért ugyanitt egy négygyermekes édesanyát és a segítségére siető férjét? „Több mentő- és rendőrautó érkezett vasárnap este a szombathelyi Jégpince utcába, a majális programsorozat keretében fellépő Nótár Mary koncertjének ideje alatt. Információnk szerint több férfi támadt rá egy gyermekeivel a koncertet élvező nőre. Az asszonyt az elmondások alapján teleszkópos bottal – a köznyelvben viperának nevezett eszközzel – többször is megütötték a fején. Ekkor ért vissza két gyermekével az apa, aki a támadást látva a felesége segítségére sietett, megütve az egyik támadót, de őt is többször fejbe vágták, emiatt a földre került” – írta a 112 Press. Szintén a 112Press számolt be arról, hogy a majális helyszínétől nem messze, a Gagarin utcában egy taxist ért támadás.

A történtekkel kapcsolatosan kérdésekkel fordultunk a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferenséhez. Kedd délelőtt ottjártunkkor azt is láttuk: többen gyülekeztek a Petőfi Sándor utcai épület előtt, információink szerint a majálison történtek miatt várakoztak. Erre vonatkozólag is tettünk fel kérdéseket, ha választ kapunk, közöljük.

Forrás: VN

A majálison történt két incidens kínosan érintheti az önkormányzati választási kampányba éppen belekezdő Éljen Szombathely Egyesület politikusait is.

Főleg annak tükrében, hogy tavaly a sokak által várt, a Covid-járvány után végre megrendezett Savaria Történelmi Karnevál nulladik napja is botrányosan ért véget Szombathelyen. Tóth Kálmánt, az Éljen Szombathely Egyesület elnökét előbb telefonon, majd e-mailben kerestük, hogy megtudjuk: mostani négynapos rendezvényükön volt-e biztonsági szolgálat, kérték-e a polgárőrök, a közterület-felügyelet vagy a rendőrség segítségét a közrend megóvása érdekében. Rákérdeztünk arra is, hogy a majális megszervezéséhez kapott-e egyesületük vagy más társszervező önkormányzati forrást. Egyelőre nem kaptunk választ.