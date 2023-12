Az Országos Mentőszolgálat esetei között főként a szerda hajnali, reggeli órákban szaporodtak meg az olyan esetek, amelyek a csúszós utakkal függenek össze. Voltak, akik elestek, végtag- illetve fejsérülést szenvedtek, továbbá történtek közlekedési balesetek is, Vasban - közölte lapunkkal telefonon Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. Kiemelte: Vas vármegyében egy halálos közlekedési baleset is történt. - Délutánra elállt a havazás és normalizálódni kezdtek a viszonyok, de továbbra is óvatosságra intenünk mindenkit, a legfrissebb előrejelzések szerint újabb csapadék várható - tette hozzá a szóvivő.