Késsel támadt volt feleségére egy 41 éves magyar férfi Fertőszéleskúton, csütörtökön az esti órákban. A 33 éves nő a nyakán sérült meg, mentőhelikopter szállította a bécsi kórházba súlyos állapotban, de úgy tűnik, hogy már túl van az életveszélyen - írta a burgenland.orf.at a rendőrség közlése alapján. A férfi először elmenekült, végül másnap fogták el a településen. Mint kiderült, a ellene már korábban volt intézkedés, amely megtiltotta, hogy a volt felesége közelébe menjen. Ezt megszegve ment csütörtökön este a nő háza előtti parkolóhoz, ahol aztán a késelés is történt. Helmut Marban rendőrségi szóvívő elmondta: - amikor találkoztak, a 41 éves férfi kést rántott és a feleségére támadt, akit megsebesített. Az erősen vérző nő be tudott menekülni a házba az egyik szomszédhoz, aki aztán értesítette a hatóságokat. Rajta kívül egy másik lakó is látta az esetet az ablakból, ő is tárcsázta a segélyhívót - mondta a rendőrség szóvívője az APA-nak.

A magyar férfi a nő háza előtti parkolóban támadt volt feleségére

Forrás: burgenland.orf.at.

Búcsúlevelet hagyott a késelés után a magyar férfi

A rendőrök mindent bevetettek a felkutatása érdekében. Mint írják, a Burgenlandi Állami Rendőrség Gyorsbeavatkozási Csoportja, drónok és rendőrkutyák keresték a helyszínről elmenekült késelőt. Kiderült, a férfinek sikerült a támadás után haza mennie a saját lakásába, a rendőrök pénteken dél környékén ott fogták el.