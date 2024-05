Egy közösségi oldalon hirdetett termékre jelentkezett vevőként az a sárvári nő, akinek az online csalók több mint 1 millió forintot emeltek le a számlájáról - írja hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az állítólagos eladó az adásvétel részleteinek egyeztetése során egy linket tartalmazó e-mailt küldött a vevőnek, amely látszólag egy banki oldalnak tűnő honlapra navigált. Ott a nő kiválasztotta a számlavezető pénzintézetét, majd vesztére megadta a bankkártyaadatait is. A csalók így pár kattintással már tovább is utalták a számláján lévő pénzt, majd később azt több részletben le is vették egy ATM-nél.

A rendőrök a nyomozás során azonosították azt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nőt és férfit, akik a kicsalt pénzt levették a bankautomatánál. Előállították és gyanúsítottként hallgatták ki őket pénzmosás bűntett elkövetése miatt. Mindketten beismerő vallomást tettek.

Nem győzzük eleget ismételni: soha ne kattintson idegenek által küldött linkre!

– Mindig legyen körültekintő, ha online felületen vásárol! Amennyiben megoldható, ragaszkodjon a személyes átadás-átvételhez!

– Ha mégis elkerülhetetlen az előre utalás, akkor lehetőleg csak megbízható honlapról vagy általunk ismert személytől vásároljon!

– Ha az utalást választja, akkor saját maga írja be számlavezető bankja honlapcímét, és onnan lépjen be netbanki felületére!

Ha a csalók mégis sikerrel jártak, azonnal vegye fel a kapcsolatot a bankja ügyfélszolgálatával, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online csalások felderítésére. Ezek megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.