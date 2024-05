A veol.hu megkeresésére a polgármester elmondta, nagy erőkkel dolgoznak a mentők, a tűzoltók, ezekben a percekben mentik ki a lakás idős nő lakóját, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, valószínűleg azzal szállítják kórházba. A környéken hatalmas a felfordulás, a Veszprém vármegyei hírportál úgy tudja, a nő kutyája is megsérült a robbanáskor. Az épületet statikusok vizsgálják. 102 lakásból küldték ki a lakókat, őket a közeli általános iskolában helyezték el.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint robbanás történt egy társasházi lakásban, Tapolcán, a Kazinczy téren. Gázpalackok cseréje közben következett be a detonáció, amely kidöntött több falat, és ajtókat szakított ki a helyükből. Kisebb tűz is keletkezett, mintegy egy négyzetméteren égett egy kanapé, de azt a szomszédok még a tapolcai önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. A káresethez a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók is kivonultak, és Keszthelyről egy létraszer szintén elindult oda. Az egységek kiürítik az érintett épületet.

A 11.27-kor megosztott frissítés szerint mintegy száz ember hagyta el a társasházat. Számukra melegedőhelyet alakítanak ki egy közeli iskolában. A detonáció miatt kiürített épületet statikus vizsgálja. A káresetnél a badacsonytomaji és a keszthelyi hivatásos, valamint a tapolcai önkormányzati tűzoltók dolgoznak. A helyszínen van a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.