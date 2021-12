– Ez a szemenyei tölgyalsószintes fekete fenyves az előző erdőtervi ciklusban tarvágásra volt előírva – meséli Dénes Károly. – Ennél mostohább terület nincs. Júliusig víz alatt volt az egész, most meg sivatag. Tapsikolni kell mindennek, ami itt életben marad. Ha, egy ilyen területet tarra vágnak, azonnal fölvizesedik. Annyira leromlik a termőhely, hogy utána élethalálharc ott bármit csinálni. Itt a 19-es tagban 2009-ben kerültem erdőgazdálkodói szerepkörbe. Eldöntöttem, hogy nem fogom tarra vágni. Mára a fekete fenyő állományt az utolsó szálig kigyérítettük. Ebbe is a madarak hozták be a lombos fafajokat. Most itt áll a helyén a középkorú tölgyes. Ezt tarra vágni halálos vétek lett volna. Sikerült úgy leszedni a fenyőt, hogy szinte érintetlen maradt a bentlévő lombos újulat. Az erdészeti hatóság is támogatta ezeket az elképzeléseket. Itt már 2011 szeptemberében húsz kiló vargányát szedtem. Nekem ez is szempont. Ráadásul ez azt is jelzi, hogy tényleg tölgyessé alakult az erdő.