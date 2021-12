A cikk így szólt: „Kálmán Gyuláné pósfai fiatalasszony egész vasárnap éjszaka várta a kis jövevényt. Kórházba szállítása a hóvihar miatt kilátástalan volt. Reggel aztán mégis útnak indult a vonat. Rajta Kálmánné. Délben már világra is jött a kis Kálmán Zsuzsi.” A szülészeten mondták, hogy egész híres lánya lett, a Vas Népébe is bekerült. Ezúton szeretném megköszönni a Jánosnak is, ha olvassa. 1965. június 10-én született még egy lányom Szombathelyen, akkor volt a nagy árvíz. A klinika ablakából néztük a nagy vizet, csak vizet láttunk mindenfelé.