Nem is olyan régen adtak át az M80-as út Körmend és Szentgotthárd közötti szakaszát, ahol a legtöbb helyen 2x1 sávon haladhat a forgalom, de időnként van lehetőség előzésre is szabályosan. A videón látható autósnak nem sikerült ezt megvárnia és a forgalom elől elzárt területen illetve a dupla záróvonalon át kezdte meg a 110-zel haladó jármű előzését nagy sebességgel, miközben szemből is érkezett egy autó. A Volkswagen vezetőjének nagy szerencséje volt, mivel a szemből érkező jármű teljesen a nem aszfaltozott padkára húzódott, így el tudta kerülni a frontális ütközést a szabálytalan ámokfutóval.