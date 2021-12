Bence anyukája, Bereczki Tollas Katalin a hatalmas bóbitájú, Parittya nevű kakast hozta modellnek, David Bowie is megirigyelte volna a frizuráját. Miközben az anyukák megbeszélték, hogy vannak a tyúkok az új helyen, Rónaszéki Linda villámgyorsan felvázolt egy borzas szárnyast a rajzlapra, és megmutatta, hogy miként kell a vizes ecsettel életre kelteni a színeket, és a kis Patrik már festette is a kócos kakast. Bence önállóan dolgozott, megrajzolta és ki is festette a maga szárnyasát.