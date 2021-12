Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok – MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV – az ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét.

A MÁV-START vonatai karácsonykor a következők szerint közlekednek:

december 23-án a pénteki napra,

december 24-én a szombatra,

december 25-én az ünnepnapra,

december 26-án a vasárnapra érvényes menetrend szerint.

Várhatóan sokan kelnek útra vonattal is, ezért érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban is. Az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, az ilyen módon történő jegyvásárlással az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát is. A megújult Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő kapacitással közlekedő (InterCity, railjet) vonatokat.

A kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz – a lehetőségekhez képest – több kocsit kapcsolnak a helyjegy-fogyásától függően. December 23-án, 24-én, 26-án és 31-én, valamint január 2-án és 3-án járatonként 1-4 kocsival többel közlekednek az InterCity vonatok a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest útvonalon, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza-Záhony, a Budapest–Szolnok–Békéscsaba, a Budapest–Pécs vonalon, továbbá a dél-balatoni vonalon a nagykanizsai és keszthelyi, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti InterCity-k, valamint a Göcsej és Bakony InterCity-k Zalaegerszeg és Szombathely felé. Továbbá többlet kocsikkal közlekednek egyes sebesvonatok Budapest és Tapolca között is. December 23-án a Pécsről Szombathelyre 14:17-kor és a Szombathelyről Nagykanizsára 19:03-kor induló Pannónia InterRégió vonatok két motorvonat-egységgel közlekednek.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt december 23-án 10 órától január 2-án éjfélig vehetik igénybe.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: december 21-én munkanapon és a hét utolsó iskolai előadási napján, 22-én tanítási szünetes munkanapon, 23-án a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste napján a szabadnapi menetrendnek megfelelően indulnak az autóbuszok, egyes járatok azonban nem közlekednek. December 25-én és 26-án, karácsonykor munkaszüneti nap, illetve a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap beosztása szerint indulnak a buszok, egyes esetekben szintén korlátozásokkal.

December 27. és 31. között a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járművei, ezen belül hétfőn a hét első, pénteken a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára meghirdetett menetrend lesz érvényben. Január 1-jén, újévkor munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint indulnak a járatok. Szilveszter és újév napján egyes járatok nem közlekednek.

Január 2-án a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti nap menetrendje érvényes. Január 3-án, hétfőn a hét első munka- és tanítási napjára meghirdetett autóbuszok indulnak.

Egyes településeken a helyi járatok a fentiektől eltérően közlekedhetnek.

Az ünnepi menetrenddel kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/38090. A társaság kéri utasait, előre tervezzék meg utazásukat a www.menetrendek.hu oldalon.

A MÁV–Volán-csoport összehangolt, egységes működésének köszönhetően egyre több lehetőség áll rendelkezésre a jegyek és bérletek sorban állás nélküli, elektronikus úton történő megváltására. Az autóbuszjegyek és -bérletek továbbra is megvásárolhatók a Volánbusz pénztáraiban, jegykiadó automatáiban, partnereinknél valamint a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban és társalkalmazásaiban, egyes települések helyi díjtermékei pedig a MÁV mobilalkalmazásban és a vasútállomások jegypénztáraiban is elérhetők. A MÁV-START pénztáraiban megválthatók a helyközi övezetes autóbuszbérletek, valamint a helyközi övezetes jegyek is 120 kilométerig, országszerte közel 300 helyszínen. Az állami tulajdonú közlekedési társaságok folyamatosan dolgoznak további értékesítési csatornák bevonásán.

Meghosszabbodik a decemberi helyközi bérletek érvényességi ideje

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése alapján a decemberi dolgozó- és tanulóbérleteket a vasúti és közúti közösségi közlekedési szolgáltatók január 5. helyett január 7-ig fogadják el a vonatokon és a helyközi buszjáratokon. A meghosszabbítás célja, hogy megkönnyítsék az utasok sorban állás nélküli bérletvásárlását az újév első napjaiban. A tapasztalatok szerint a téli szünet utáni iskolakezdésnél hosszabbra nyúlhat a várakozás a jegypénztáraknál, az intézkedés ezen segíthet, az újév első hetében szerda helyett péntekig lehet majd utazni a decemberi havi és második félhavi bérletekkel.