Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a frontális felhőzet dél felé elhagyja hazánkat, mögötte felhőátvonulásokra számíthatunk többórás napsütéssel. Délután vastagabb felhők érkeznek észak felől, és elszórtan fordulhat elő zápor, estétől növekvő eséllyel hózáporok is lehetnek. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati, északnyugati szél nagy területen viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 10 fok között valószínű, de az északkeleti határnál ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Késő estére -2 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Vas megye

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Vas megyére. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Forrás: OMSZ

Pénteken várhatóan délelőtt közepesen felhős, majd délutántól erősen felhős időjárásra számíthatunk megyénkben. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet nappal 4 és 7 fok között alakul, éjszaka -2 és 4 fok közé hűl le a levegő. Szombaton erősen felhős, borult égbolt lesz a jellemző. 0,6 mm csapadék valószínű. -2 és 6 fok között alakulnak az értékek. Vasárnap ezzel szemben derült égboltra, napsütésre, tavaszi időjárásra számíthatunk. Csapadék nem valószínű. 2 és 10 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. - írja a köpönyeg.hu.