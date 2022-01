Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a déli, délnyugati tájakon eleinte még sok lesz a felhő, futó zápor, hózápor előfordulhat, majd az éjszaka második felében már ott is jobbára derült ég várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél veszít erejéből, de többfelé élénk, a hegyekben erős marad még. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és 0 fok között alakul, de helyenként pár fokkal hidegebb is lehet. Vasba és a környező megyékbe is csak hétfő este érkezik meg a csapadék. Míg megyénkben az előrejelzések szerint eső formájában, addig szomszédainknál hó, vagy havaseső a legvalószínűbb halmazállapot.

Forrás: met.hu

Győr-Moson Sopron megyére másodfokú, míg Veszprémre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a széllökések veszélyei miatt. Megyénkre egyelőre nem adtak ki riasztást.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.