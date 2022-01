A természet ugyan még téli álmát alussza, a kerttulajdonosok ilyenkor is találnak tennivalót. A január ideális időszak arra, hogy megalapozzuk a bőséges termést és előkészüljünk a tavaszi munkálatokra. A tél a tervezgetések ideje. Január közepe táján ideje, hogy körülnézzünk a kamrában, szerszámtárolóban. Amit lehet, szerezzünk be most, hogy ha beköszönt a jó idő, már a tényleges munkával foglalkozhassunk. Ideje ellenőrizni a növényvédőszeres polc tartalmát is: lehetőleg legyen gomba- és rovarölő, atkairtó permetezőszer és talajfertőtlenítő. Egyúttal a nem használatosakat és a lejárt szavatosságú készítményeket válogassuk ki.

Tavasszal szükség lesz jó adag műtrágyára is: savanyú talajra nitrogéntartalmút, lúgosra inkább inkább ammóniumnitrátot, ammóniumszulfátot vagy karbamidot javasolnak a szakemberek. Ha még nem tettük meg, mindenképpen tisztítsuk és élezzük meg az ősszel eltett kerti szerszámokat, hamarosan újra szükség lesz rájuk. ilyenkor érdemes elvégezni a törzstisztításokat is a kertben lévő fákon: drótkefével dörzsöljük át a törzseket, hogy eltávolítsuk az áttelelő kártevőktől a fát.

Célszerű év elején újragondolni a veteményeskert terveit is: miből mennyit és hova vessünk, palántázzunk majd. Továbbá nézzük át a maradék vetőmagkészletünket. Tájékozódjunk, melyik mag meddig tárolható nagyobb csírázóképesség-vesztés nélkül. Januárban a gyümölcsfák még mélynyugalomban vannak, ha engedi az idő, hozzáfoghatunk a koronaalakításhoz, idősebb fák esetén a korona ritkításához. Megfontolandó az az ifjító metszés is, ezzel az idős, elhanyagolt fák általában rendbehozhatók.

Fontos azonban, hogy a fa törzse és gyökérzete egészséges legyen. A többi visszamaradt gallyat, vesszőt viszont már ne bolygassuk. Havazás után ne csak az örökzöldeket, fákat, bokrokat szabadítsuk meg a hó terhétől, enyhe, napos időben pedig öntözzük meg az örökzöldeket. Januárban, fagymentes időben elültethető a korai burgonya, a borsó, a zeller, a hagyma, a saláták, a karfiol, az újhagyma, a spenót, az eper, a málna és az áfonya.