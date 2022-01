A község művelődési házában dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője, Kovács György polgármester és Szabó Zsolt alpolgármester hétfőn találkozott, hogy megvitassák, a településen milyen beruházások valósultak meg közös munkájuk eredményeként.

– Az elmúlt négy évben mintegy 350 millió forint értékben érkezett állami támogatás Toronyba. Fejlődhetett a falu orvosi rendelője, az óvoda, a temető és a faluház. Támogattuk a kulturális élet működését, valamint a különböző helyi civil szerveződéseket. Szociális tűzifa-támogatást kapott a falu, emellett fejlődhetett a kül- és belterületi úthálózat is – tudtuk meg dr. Hende Csabától, aki hozzátette: a munkát kész a továbbiakban is együtt folytatni a toronyi vezetéssel. – Az új falurészen, ahol 500-800 lakó is élhet, már dolgozunk az utak kiépítésén.

Az ingázók szempontjából kulcsfontosságú, hogy járható úton tudjanak munkába indulni. Az elmúlt időszakban ezek kiépítése volt az egyik legfontosabb vállalásom, amit sikerült is teljesíteni – emelte ki. Kovács György megosztotta jövőbeli elképzeléseit is dr. Hende Csabával. Mint mondta, 2022-ben pályázni szeretnének a művelődési ház fejlesztésére, és a többi között szeretnének egy mobil színpadot vásárolni. Tervezik továbbá egy szolgálati lakás megépítését és a kommunális eszközpark fejlesztését. A terveik között szerepel további utak és a vízelvezető rendszer építése és felújítása, az óvodaudvar, valamint a település játszóterének fejlesztése.

Nagyon szeretnék, ha az ondódi településrészen található temető felújítása is megtörténhetne. Dr. Hende Csaba támogatásáról biztosította a település vezetőjét: a magyar állam küldetése, hogy a városi és a falusi lét közötti, életminőségbeli különbségeket eltörölje a Magyar falu program által. Éppen ezért a megpályázott beruházásokat illetően még a választásokig döntés születik – hangsúlyozta.