Korábban már többször tudósítottunk arról, hogy a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége pályázati forrásból jóléti beruházásokat valósít meg a megyében. A bruttó 136 millió forint EU-s és kormányzati támogatásból létrejött fejlesztések során öszszesen négy Vas megyei horgásztó környezete újult meg, köztük van a Vasvári Csónakázótó is. Az 1965-ös nagy árvíz után Vasvár védelme érdekében gát építési munkák kezdődtek. A védőgáthoz szükséges földet horgászaktivisták közbenjárásával a Szentkút ősbükkös melletti részről olyan módon termelték ki, hogy a helyén egy kis tó keletkezett, ami mára valódi gyöngyszemmé vált, így alakult ki a Vasvári Csónakázótó.

A tavat 1992- ben fejlesztették tovább, melynek köszönhetően Vasvár ettől kezdve két állóvízzel is büszkélkedhetett. A csónakázótó 1,75 hektár, míg a mellette lévő kisebbik tó 1,1 hektár. Az évek múlásával a vízparti jóléti infrastruktúra elöregedett, ezért a horgászszövetség mint a vízterület halgazdálkodási hasznosítója a pályázati lehetőséget megragadva igyekezett megújítani az első, régebbi tó környezetét. A fejlesztésben partner volt a tó tulajdonosa, a városi önkormányzat és a tavaly 75. születésnapját ünneplő Vasvári Petőfi Horgász Egyesület is.

A pályázati munkálatok eredményeként a tó mentén található 3,5 méter széles zúzalékos út 558 méter hosszban megújult, ahogyan az északi oldalon lévő két nagyobb, öszszesen 320 négyzetméteres parkoló is, csaknem 420 méter hosszban pedig horgászhelyek kialakítására és a part rendezésére is sor került. A tó északnyugati partjára mozgáskorlátozottak számára horgászstéget telepítettek, míg az északi oldalon található tisztáson két szalonnasütőt és egy pihenőhelyet alakítottak ki. A tó partja tizenöt támlás paddal és egy szelektív hulladékszigettel is gazdagodott, de kicseréltek egy tábori illemhelyet is. A munkálatok a befejezőszakaszban tartanak, a fejlesztések végleges átadására tavasszal kerülhet sor, addig még további növény- és fatelepítések vannak tervben.

A Vasvári Csónakázótóra a ponty, az amur, a keszegfélék, a kárász, a csuka, a süllő és a compó jellemző. A legnépszerűbb halból, a pontyból 20-30 mázsa jut évente a tóba több részletben, de egyéb halfajokat is telepítenek minden évben. A horgászvizet a szövetség általános éves, heti, napi területi jeggyel látogathatják a horgászok. Persze a tó és környezete nem csak a pecásoknak lehet érdekes.

A monda szerint a feneketlen tóban süllyedt el a vas vár, amelynek kulcsát minden szilveszter éjjel éjfélkor a Kígyókirály hozza a felszínre. Aki elveszi tőle, örökre megszabadítja a várat az átoktól. A tó félszigetén áll egy ennek a legendának emléket állító monumentális szobor is, ami a Kígyókirályt és a kulcsot ábrázolja. A tó közelében találjuk a Szentkút kápolnát, az évszázadok óta híres és kedvelt búcsújáróhelyet, de a kápolna előtt, a parkerdőn halad keresztül a Mária-út egyik szakasza is.