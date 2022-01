Cikksorozat 21 perce

Sok balesetnél segített a Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Cikksorozatunk aktuális részében Celldömölk harmadik – és egyben legfiatalabb – tűzoltással is foglalkozó szerveződését, a Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet mutatjuk be olvasóinknak. Az ÖTE polgárőr-egyesületként alakult meg, ám végül annyi tagja végezte el a tűzoltó-alaptanfolyamot, hogy felvették tevékenységi körükbe a tűzoltást és műszaki mentést is.

Több tagjuk rendszeresen teljesít szolgálatot a celldömölki tűzoltó-parancsnokságon

Az egyesület történetéről és mindennapjairól Hadászi Zsolttal, a Kráter ÖTE elnökével beszélgettünk. Zsolt elmondta, hogy nem egészen egy évtizede, mindössze nyolc évvel ezelőtt alakult meg az a polgárőr-egyesület, amely mindennek a kiindulópontja volt. Két évvel később, 2016- ban vették fel a tevékenységi körükbe a tűzoltást és műszaki mentést is, ugyanis akkorra már az egyesület 14 tagja elvégezte a negyvenórás tűzoltó-alaptanfolyamot. A ma 49 fős szerveződés több tagja teljesít jelenleg is szolgálatot a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon. Mindemellett zavartalanul tudnak együttműködni mind az önkormányzati, mind a másik önkéntes tűzoltókkal: a riasztás mindhárom egységhez beérkezik, így egyszerre tudnak vonulni a káresetekhez, melyeknek a helyszínén a Kráter ÖTE tagjai is aktívan részt tudnak venni a mentésben, hiszen a saját eszközökön túl hozzáférnek az önkormányzati autó felszereléséhez is – tudják, mit és hol keressenek. Saját autójuk, amely egy terepjáró, nagy segítségükre van a tűzoltóknak, rendőröknek és mentőknek egyaránt, hiszen ezzel terepen is nagyon jól tudnak közlekedni, és rossz terepviszonyoknál is hatékonyan meg tudják közelíteni a helyszíneket. A kézi szerszámok és a műszaki mentésre alkalmas eszközök mellett rendelkeznek egy puttonyfecskendővel, amelynek a vízutánpótlását ballonokból tudják biztosítani. Felszereléseik korszerűsítését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelem és a Magyar Tűzoltószövetség közös pályázatai révén oldják meg. Főállásuk és más munkahelyek mellett a tagok évi 15-20 káreset felszámolásában segédkeznek. Az, hogy ezek milyen jellegű események, minden időszakban változó. Hadászi Zsolt szerint 2021 a közúti balesetek éve volt. Több tragédiával végződő káreset felszámolásában is részt vettek tavaly az egyesület tagjai. A káresetek során a tagok sok olyan eseménnyel is találkoznak, amik a hétköznapi emberek számára elképzelhetetlenek. Egy-egy ilyen eseményre a csapat munkaként tekint, aminek rossz emlékeit, történéseit az esemény felszámolásával a „szertárban hagyják”, ezzel feldolgozva azokat. Ez persze nem mindig könnyű. Gyakran a mentések után nem mennek rögtön haza, hanem összegyűlnek az önkormányzati tűzoltóságon és átbeszélik a történéseket. A Celldömölkért tett szolgálatukat a városvezetés is támogatja. Az egyesület helyi cégek támogatásával gyűjtötte össze a szolgálati autó megvásárlásához szükséges összeget. Ezért cserébe a Kráter ÖTE részt vesz a közbiztonság fenntartásában: szolgálatot láttak el a kijárási tilalmak idején, ellenőrzik és felszólítják a közterületen italozókat tevékenységük megszüntetésére, emellett legnagyobb szívügyük az illegális hulladéklerakók felszámolása és az elkövetők beazonosítása. Büszkeségük, hogy mára a város környéki lerakók kilencven százalékát felszámolták. Aktív jelenlétük visszatartó erővel bír az elkövetőkkel szemben.

