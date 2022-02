Komoly tőkét halmozhat fel az a 25 év alatti fiatal, aki a megspórolt személyi jövedelemadóját elkezdi félretenni, és nem hagyja abba akkor sem, amikor már nem jár a kedvezmény. Akkor is igaz ez, ha tudjuk, a 25 év alatti munkavállalók többsége még nem keres sokat. Egy felmérés szerint 2020-ban 58 százalékuk havi bruttó 100 ezer forintnál is kevesebbet keresett, mindössze 16 százalékuk vihetett haza többet 250 ezer forintnál. Szanati Mátyás pénzügyi tanácsadó több példán keresztül mutatta meg, hogyan lesz a pár tízezer forintos pluszjövedelemből milliós megtakarítás.

Annyit már elöljáróban érdemes leszögezni, hogy ezek leegyszerűsített számítások, számos befolyásoló tényezőt az egyszerűség kedvéért figyelmen kívül hagytunk. Ráadásul kevesen vannak azok a fiatalok is, akik már felnőtt életük kezdetén idős napjaikra koncentrálnak, és ez nemcsak amiatt van, mert a pénzügyi tudatosság terén jócskán van még mit fejlődnünk, hanem azért is, mert aki előtt ott az élet, az szórakozni, utazni szeretne, jogosítványt szerezni, később bizonyára családot és saját lakást is akar.

Annak a pénznek tehát, amit most a kormány a fiatalok zsebében hagyott, van helye száz is, így ezek tényleg csak elméleti számítások, de gondolatébresztőnek talán megteszi. Egy közmunkás bért kereső 25 éven aluli 2022-ben 16 500 forintot, egy minimálbért kereső 30 ezer, egy átlagbért (2021 harmadik negyedév alapján bruttó 428 ezer forintot) kereső pedig 64 200 forintot vihet haza többletként. Az, aki tizenöt éven át havonta félretesz 16 500 forintot alacsony kockázatot vállalva, infláció körüli hozammal számolva 3,2 millió forinttal, magasabb kockázatot vállalva 4,1 millió forinttal lehet gazdagabb.

Ugyanez a példa 30 ezer forint esetében 5,8/7,4 millió, 62 200 forintnál pedig 12,2/16,3 millió forint. Azoknak pedig, akik nyugdíjas korukig kitartanak, még csinosabb összeg lehet türelmük jutalma. Az előző számítás negyvenéves időtávon az alábbiak szerint alakul: 12,7-24,2 millió, 23,3-44.1 millió, illetve: 49,1- 93,7 millió forint.