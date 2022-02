Február második felében ideje előkészíteni a szerszámokat, elővenni a gumicsizmát, kerti kesztyűt. Ahogy hosszabbodnak és enyhülnek a nappalok, megkezdhetjük a kora tavaszi munkákat a szabadban. A gyakorlott kertészek az előző hónapokban már terveket szőttek, most itt a megvalósítás ideje.

Ha befelé nő, levághatjuk

A gyümölcsfák rendszeres gondozást kívánnak. A teendők listáján a metszés most a legfontosabb és legaktuálisabb. Egyrészt szabadítsuk meg a fákat a tél folyamán elszáradt, illetve letört ágaktól, továbbá feleslegesek azok is, amelyek befelé, a törzs felé növekednek. A szakemberek azt javasolják, a felfelé növő vízhajtásoktól, illetve az egymást elnyomó, keresztező, túlzsúfolt ágaktól is szabadítsuk meg a fát. Fontos, hogy az őszi- és sárgabarackfákat csak a virágbimbók kinyílása előtt szabad metszeni, a szilva-, körte-, almafa koronaritkító metszésére azonban sort keríthetünk tartósan fagymentes napokon. Egyúttal megkezdhetjük a bokrok, díszfák – például a nyári orgona és a hortenzia – ritkító metszését is.

A bokrok lehetőleg hét-nyolc erőteljes, tág térállású vesszőből álljanak, amelyeknek legalább egyharmada egyéves, mert ez biztosítja folyamatos megújulásuk esélyét. A melegebb napokon tanácsos beiktatni a lemosó permetezést is, amely két héttel később megismételhető. Ennek a szernek három fő összetevője lehet: a kén és a réz segít megelőzni a gombás fertőzéseket, de utóbbi a bakteriális betegségek ellen is hatásos, a paraffinolaj pedig jó a rovarkártevők ellen. Ha a gyümölcsfákon mézgafolyás jelenik meg, a gyantaszerű anyagot szedjük le, az alatta lévő szöveteket éles késsel tisztítsuk meg, majd a helyét kezeljük erre alkalmas sebkezelő készítménnyel!

Tápláljuk a talajt!

Ilyentájt ideje bevetni az ásót is, hogy az ágyásokat előkészítsük a tavaszi ültetésre: a télen összetömörödött talajt lazítsuk fel, gyomtalanítsuk, majd komposztáljuk. Trágyázni azonban ebben az időszakban már nem célszerű, mert az nem bomlik le kellőképpen és kiégetheti a növényeket. Csapadékszegény időjárás esetén öntözzük meg az örökzöldeket, forgassuk át a komposztot, és most még az ősszel el nem ültetett nárcisz-, jácint-, tulipánhagymákat is földbe dughatjuk.

Elő a magokkal

Kezdődik a magvetés ideje is. Aki esetleg még nem tette meg, az minél előbb készítsen ültetési tervet. Már most ültethető a fokhagyma, a lóbab, a petrezselyem, a spenót, a sárgarépa, a hónapos retek, a mák, a vöröshagyma, a fejessaláta, és a borsót is földbe helyezhetjük. Ha a körülmények engedik, melegházba is ültethetünk zöldségeket: a padlizsánt, paradicsomot, paprikát, karfiolt, római salátát, fehér répát, zellert, újhagymát és a brokkolit el is kezdhetjük nevelgetni. Márciusban tovább sokasodnak a kerti teendők, ezért most érdemes kihasználni minden fagymentes napot. A kora tavaszi gondoskodást nyáron meghálálják növényeink.