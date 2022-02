A Volkswagen vezetője elismerte, hogy hibázott, többször is bocsánatot kért a baleset okozása miatt.

Ebben a kereszteződésben rengeteg hasonló baleset történik. Számtalanszor adtuk már hírt innét súlyos sérüléssel és halállal végződött ütközésről is. Többször felhívtuk rá a figyelmet, hogy nagyon egyszerűen, a balra kanyarodás megtiltásával biztonságossá lehetne tenni ezt a kereszteződést. Ugyanilyen balesetek szinte heti rendszerességgel történnek az innét nem sokkal távolabb lévő bevásárlóközpontok parkolójának kihajtójánál is, ahol szintén a balra kanyarodás megtiltása jelentené a leghatékonyabb megoldást, ami a forgalmat is gyorsítaná.