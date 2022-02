Vujity Tvrtko Facebook oldalán tűnt fel szombaton egy fotó, amin Vas megye határában látható a jelenleg Hawaii-on élő tévés újságíró. A posztot most is kommentelni kell, minél többen megteszik ezt, annál nagyobb esély van arra, hogy idén is Vas megye kapja a több milliós adományt, amit Tvrtko ajánl fel. Két évvel ezelőtt Vas megye nyerte meg az akkor meghirdetett jótékony játékot, akkor a szombathelyi Markusovszky Kórház gyerekosztálya egy 3.640.000 forint értékű vadonatúj gyerekkönyvtárral és egy komplett meseszobával gazdagodott.

A játékban az eredeti, Vujity Tvrtko által megosztott posztot kell kommentelni.