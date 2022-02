Súlyos testi sértés ügyében tartott előkészítő ülést kedden a Szombathelyi Járásbíróság. Ty. D.-t – aki 2017 óta tölti jogerős börtönbüntetését a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben – tettének elkövetése óta magas biztonsági kockázatú rabként kezelik, ezért most is vezetőszáron kísérte őt egy őr a tárgyalóterembe.

Miután dr. Sipos Andrea megállapította, hogy nincs törvényi akadálya az ülés megtartásának, arra kérte az ügyészt, ismertesse a vádiratot. Ezek szerint a vádlott tavaly áprilisban a szombathelyi börtön egyik cellájában kétszer ököllel arcon ütötte, majd egy alkalommal arcon is rúgta H. F.-et, akinek a bántalmazástól eltört az állkapcsa. A súlyos testi sértést a vádlott visszaesőként követte el, az ügyész ezért arra az esetre, ha a vádlott lemond tárgyaláshoz való jogáról: 1 év 6 hónap börtönbüntetést és két év közügyektől való eltiltást kért. Amit az 1998-as születésű, amúgy Gyöngyösön a szüleivel élő, nyolc osztályt végzett vádlott készséggel el is fogadott. Mert, mint hangsúlyozta, úgy tudja, tettéért három évet, vagy akár többet is kaphatna, nem akar kockáztatni.

Ezzel akár véget is érhetett volna az ülés, azonban a bíró még megkérdezte, miből származott a konfliktus. Kiderült, hogy dohánytermékeken vesztek össze, emellett a vádlottnak H. F. beszédstílusa sem tetszett. Ezt követően Ty. D. némileg másként kezdte előadni a történteket, mint ahogyan az a vádiratban le volt írva, ezért a bíró szünetet rendelt el, arra kérte a vádlottat, egyeztessen az ügyvédjével. Miután ez megtörtént, Ty. D. már azt nyilatkozta, minden úgy volt, ahogy azt az ügyész felolvasta (egyébként ellene szólt minden tanúvallomás is).

Ismét hangsúlyozta, elfogadja a másfél évet, nem akar tárgyalást még akkor sem, ha elméletileg az is megtörténhet, hogy felmentik, mert – ahogyan fogalmazott – ő már nem bír ki éveket a börtönben, amit egy esetleges súlyosabb ítélet jelentene. A vádlott az utolsó szó jogán mindenkitől – beleértve áldozatát is – elnézést kért. A bíróság végül elfogadta a vádlott beismerését, és az ügyészi indítványnak megfelelően másfél év börtönre és két év közügyektől való eltiltásra ítélte Ty. D.-t, és neki kell a közel ötvenezer forintos bűnügyi költséget is megfizetni. Feltételes szabadlábra nem bocsátható. Az ítéletet minden fél elfogadta, így az jogerős.