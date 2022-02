– Kedden megnövekszik a felhőzet és az esti éjszakai órákban várható néhány milliméter eső is – tudjuk meg Pétervári Tibortól. – Megélénkül a délnyugati szél is, ezáltal nem lesz olyan hideg az éjszaka mint hétfőn és vasárnap. Vasárnap és hétfő hajnalban mínusz 6 Celsius-fokig hűlt le a levegő két méter magasságban is, de a talajszinten mínusz 9 és mínusz 10 Celsius-fok is volt. Ezen a héten nem várható hasonló. Valószínű, hogy csak 0 fok körül lesz az éjszakai minimum-hőmérséklet, napközben pedig 10 Celsius-fokig melegszik fel a levegő. Szerdán reggel még eshet, csütörtökön és pénteken nem várható csapadék.

Pénteken az esti, éjszakai óráktól szombatra virradóra érkezhet újabb eső. Ez is csak néhány milliméter lesz, tehát nem várható jelentős csapadék. Februárban eddig összesen csak egy milliméter esett. Nem változik a hőmérséklet sem. Általában a pénteki front előtt, akár 12-13 fok is lehet a napi maximum, hétvégén 8-10 fok lesz. Éjszaka, hajnalban fagypont körüli, legfeljebb mínusz 2 fok lesz a hőmérséklet aszerint, hogy derült vagy felhős lesz-e az éjszaka.

Megyénkben általában a nyugati határ menti részek a fagyzugosabbak, hidegebbek, a keleti rész enyhébb valamelyest Sárvár, Celldömölk térségében. Éjszakánként általában fagypont körül lesz a leghidegebb. Így 4-5 Celsius - fok körül lesz a napi átlag. Ez 3-4 fokkal melegebb a sokéves átlagnál.