A vádirati szerint az elkövető szexuális kapcsolat létesítésére kényszerítette az akkor 17 éves – 30 hetes terhes - nevelt lányát azzal a fenyegetéssel, hogy ha ellenáll, akkor születendő gyermekét és a már megszületett három éves gyermekét is elveszíti azáltal, hogy a férfi és az élettársa - aki a sértett édesanyja – lemondanak a gyámságukról. A sértett a cselekmény közben végig sírt és a szekrényt nézte - olvasható az ügyészség hétfői közleményében. - írja a kisalföld.hu.

Az ügyészség tájékoztatása szerint, a férfi többször bántalmazta is a sértettet, megütötte, megrúgta, földre lökte, ököllel fejbe vágta, olykor az édesanyja előtt is. A férfi ilyenkor a bántalmazásnak azt az indokát adta, hogy nagy a sértett szája. A férfi szexuálisan molesztálta a nevelt lánya három éves kislányát is, vele kapcsolatban szexuális erőszakot valósított meg - írta az ügyészség.

A letartóztatásban lévő, többszörös visszaeső vádlottal szemben 25 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség a vádiratban a beismerés és tárgyalásról való lemondás esetére – egyebek mellett – 14 év fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyben várhatóan a Győri Törvényszék hot döntést.