Főleg előrecsomagolt és tartós élelmiszerekre (konzervek, levesporok, bébiételek, édesség), takarókra, higiéniai termékekre, pelenkára, törlőkendőre és jó állapotú gyermekruhákra, játékokra van szükség. Sárváron a TDM Irodában március 4-éig, naponta 8–16 óra között, a fő gyűjtőponton, a Nádasdy-várban – ahol már tizenkét négyzetméternyi hasznos holmi halmozódott fel – március 5-éig, mindennap 8-tól 17 óráig várják az adományokat.

Bükön a városi önkormányzat, a Büki Római Katolikus Egyházközség, a Büki Evangélikus Egyházközség, Bük Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, a Répcementi Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata és a Büki Gyógyfürdő Zrt. közösen gyűjt a menekültek megsegítésére. Az adományokat a büki kormányablak mögötti raktárhelyiségbe várják (Torkos sor 3.) kedd reggeltől március 10-éig, hétfőtől csütörtökig 9–12, valamint 13–15 óra között. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja el azoknak a karitatív közösségeknek, amelyek az érintettek részére közvetlenül továbbítják azokat.

Az Őrségben is megszervezték az adománygyűjtést. Őriszentpéteren az önkormányzati hivatal titkárságán és a városgazdálkodási irodán fogadják az adományokat mindennap 7.30-tól 16 óráig. Körmenden az önkormányzat, a kulturális központ, a Szociális Szolgáltató és Információs Központ, valamint a Reménysugár Alapítvány kéri humanitárius összefogásra a helyieket és a környékbelieket. A színház aulájában várják az adományokat, első körben március 4-éig, naponta 8–18 óra között. Pénzzel támogatni a Reménysugár Alapítvány 11747020-25889066 számú bankszámláján keresztül lehet; a közleménybe írják be: Kárpátalja. Kisebb községekben is gyűjtenek.

Sé önkormányzata a faluházba várja az adományokat március 3-án és 4-én 17-től 19 óráig, március 5-én 10-től 13 óráig. Bucsu polgármesteri hivatalában a keddi gyűjtés után március 3-án 17-től 19 óráig fogadnak adományokat. Söptén az általános iskolában gyűjtenek az Országos Ökumenikus Segélyszervezettel karöltve. A felajánlásokat önkéntesek kategorizálják, amire még szükség lenne: tusfürdő, fogkefe, fogkrém, intimbetét, keksz és tápszer.