A botrányt az robbantotta ki, hogy a februári közgyűlésen a Markusovszky kórházzal szemben tervezett parkolókról szóló napirend kapcsán Nemény András az alábbi kijelentéseket tette dr. Dankó Istvánról:

„...(Hende Csaba)... hozott egy volt közigazgatási államtitkárt, aki elég kétes hírű volt úgy az anyagok átnézése után, mert láthatóan a hírek szerint saját magának, cégének sikerült egy komoly közbeszerzést intéznie, amikor a Honvédelmi Minisztériumnál volt.”



Dankó ezt követően nyílt levelében leírta, hogy a polgármester kijelentéseivel ellentétben soha nem volt és most sincs semmilyen cég a tulajdonában, így ilyen megbízást sem adhatott. A volt államtitkár szerint a polgármester kijelentésével azt sugalmazta, hogy közpénzből a saját tulajdonában álló gazdasági társaságnak adott megbízást, ami hazugság.

Dankó István a történtek után bocsánatkérésre szólította fel a polgármestert, aki azonban nem reagált a kérésre. Ebben a kérdésben egyébként dr. Dankó István sajtóhelyreigazítást kért a Nyugat.hu szerkesztőségétől, amelynek az eleget is tett.

A volt államtitkár most egy újabb levelet juttatott el szerkesztőségünkbe, amelyben arról ír, hogy pert indít Nemény András ellen. A levél teljes terjedelmében itt olvasható:

"Tisztelt Polgármester Úr!



Legnagyobb sajnálatomra eredménytelenül telt le a nyílt levelemben meghatározott három nap határidő, mely Önnek állt rendelkezésre, hogy elnézést kérjen a személyemet érintő hamis tényállítást tartalmazó nyilatkozata miatt. Így, mint arra nyílt levelemben is utaltam, pert vagyok kénytelen Ön ellen indítani.

Ezt a lépést alaposan megfontoltam, s meg is lepődtem, hogy a személyemet besározó kijelentését a tények tükrében nem vonta vissza, s nem is tett eleget bocsánatkérésre való felszólításomnak. Ön azt állította, hogy saját cégemnek adtam megbízást, mint államtitkár, s ennek következtében mentettek fel. A tények ezzel szemben a következők: nincs és nem is volt saját cégem, így annak nem is adhattam semmilyen megbízást. Mint ismeretes a közigazgatási államtitkár amúgy is a szakmai és nem a politikai munkát koordinálja egy minisztériumban, ezért is meglepett alaptalan bírálata.

Én, mióta nem viselem az államtitkári tisztséget, (ennek pedig már 6 éve) nem minősülök közszereplőnek, egyszerű szakemberként végzem munkámat. Ezért igaztalan, s mélyen sértő állítását nem is vagyok köteles elviselni.

Így a mai nap kénytelen vagyok az Ön tudomására hozni - ha másutt nem, hát a sajtón keresztül, hiszen személyes értesítésemre nem reagált-, hogy pert indítok Ön ellen. Bár a lehetőség nyitva állt, hogy elnézést kérjen, kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy nem tette. Ennek tükrében járok is el. A bíróságon találkozunk, ahol a tényeket - úgy gondolom alapos munkával - általában méltányolni szokták. Önnel ellentétben.

Tisztelettel: Dr. Dankó István, jogász, korábbi közigazgatási államtitkár "