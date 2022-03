Az ülést ezúttal is az önkormányzati hivatal tanácskozótermében tartották. Ezúttal 14 napirendi pont volt terítéken: a grémium elsőként meghallgathatta az önkormányzat támogatását élvező egyesületek beszámolóját. Dr. Kiss Julianna jegyző előadta a 2022-re vonatkozó közbeszerzési tervet.

Szabó József polgármester a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását és a civil szervezetek részére történő pályázati kiírást tárta a képviselők elé, de szólt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról is. A testület értékesítésre jelölt ki több, a településen található ingatlant: a Tatay Sándor utcai telkeket – ezek esetében az árat is meghatározták –, valamint megszavazták, hogy abból a telekből, amelyen a hidroglóbusz áll is értékesítenek egy darabot.

Emellett döntöttek egy tárolóhelyiség bérbeadásáról is. Lászlóné Moór Lilla intézményvezető előterjesztette a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja alapító okiratának módosítását, amelyre az intézmény bővülő tevékenységi köre (minibölcsőde létesítése) miatt volt szükség. Rozmán László tankerületi igazgató a városvezetés véleményét kérte a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskolában a Komplex Alapprogramban megvalósuló – az alsó tagozatot érintő – egész napos iskola bevezetéséről.

A testület ezzel kapcsolatban megfogalmazta a véleményét, melyet el is juttat az igazgató részére. A grémium ezenkívül jóváhagyta a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási tervét.