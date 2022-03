A Kőszegi Járásbíróság folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt halmazati büntetésül 2 év 10 hónap börtönre, 100.000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat. Elrendelte egy korábbi, sikkasztás bűntette miatt kiszabott és végrehajtásában felfüggesztett 1 év 2 hónap börtönbüntetés utólagos végrehajtását. Kötelezte továbbá összesen 1.403.033 forint kártérítés és 243.020 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A vádlott többek között az alábbi bűncselekményeket követte el.

A sértett és a vádlott 2018 júniusában, Kőszegen megállapodtak abban, hogy a vádlott elvégzi egy kőszegi ingatlan tetőfelújítási, tetőfedési és korlátjavítási munkálatait és anyagár előleg címén mindösszesen 1.901.000 forintot kért a sértettől, aki 2018. június 7-én a vádlott által megjelölt bankszámlára befizetett 775.000 forintot cserepes lemez anyagra, majd 2018. június 11-én 886.000 forintot kiegészítőkre, tetőlécre és egyéb faanyagra. A sértett 2018. június 25-én Kőszegen, 240.000 forintot adott át a vádlottnak korlát és kerítés anyagköltségre. A vádlott az átvett 1.901.000 forintból 802.095 forintért vásárolt anyagokat. A vádlott további építőanyagot nem vásárolt, és nem is épített be a sértett házába, a fennmaradó, építőanyagra átadott, ezáltal a vádlottra bízott 1.098.905 forinttal nem számolt el, azt nem adta vissza a sértettnek, hanem azt jogtalanul eltulajdonította. A vádlott a bűncselekménnyel 1.098.905 forint sikkasztási kárt okozott a sértettnek, amely kárból 200.000 forint megtérült akként, hogy azt 2018 szeptemberben a vádlott átadta a sértettnek, így nem térült meg 898.905 forint.

Egy másik sértett és a vádlott 2018 augusztusában Kőszegen megállapodtak abban, hogy a vádlott elvégzi a sértett házának bádogosmunkáit, anyagár előleg címén mindösszesen 40.000 forintot kért a sértettől, aki 2018. augusztus 15-én azt át is adta a vádlottnak. A vádlott a vállalt munkát nem végezte el, a 40.000 forintból építőanyagot nem vásárolt, és nem is épített be a sértett házába, azzal nem számolt el, azt nem adta vissza a sértettnek, hanem azt jogtalanul eltulajdonította. A bűncselekménnyel 40.000 forint sikkasztási kárt okozott a sértettnek, amely kár nem térült meg.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést - tájékoztatott közleményben a Szombathelyi Törvényszék