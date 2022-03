A bölcsészből lett üzletaszszony vezette beszélgetés során a hölgyek szót ejtettek a környezettudatos csomagolási módokról, takarításról, valamint a tisztálkodási szerekről. Az ételek tárolását illetően Csilla rengeteg alternatívával ismertette meg nőtársait. A mindennapi betevő csomagolására a pamutból készült újrahasznosítható szalvétákat, méhviaszos kendőket javasolta. Utóbbi jó szolgálatot tehet az olyan edények letakarásában is, amelyeknek nincsen fedele. A műanyag palackos üdítők megvásárlása helyett az üvegkulacsok használatát ajánlja Csilla.

Azért az üveget, mert bár pluszszemetet nem termel, a műanyag változatból szabadulhatnak fel mikroműanyagok a használat során, amik károsíthatják az egészséget. Az üveget könynyebb is tisztán tartani. Egy Zala megyei vállalkozás találmányára, az újrahasznosítható kávéspohárra is felhívta a figyelmet – így kiváltva az elviteles kávéspoharak használatával felhalmozott rengeteg szemetet. A hulladék otthoni tárolásával kapcsolatban Csilla elmondta, hogy bár léteznek kukoricakeményítő alapú szemeteszsákok, a legjobb az lenne, ha egyáltalán nem használnánk zsákot a kukában.

Ez persze akkor valósítható meg kényelmesen, ha a biohulladék gyűjtése külön, komposztálóban tudna megtörténni. Valamint ha az ételek csomagolásait elmosnák, mielőtt azok a szemetesbe kerülnének. Így nem kell minden ürítés után a kukát kiöblíteni – a műanyag csomagolások elmosása pedig egyébként is a szelektív hulladékgyűjtés alapja kellene, hogy legyen. Az előadó elmondta: a takarításnál érdemes a nagyszülők és a dédszülők idejébe visszatekinteni és az ő akkori tudásukat hasznosítani. Ők a mosáshoz hamut, a felületek tisztán tartásához szódabikarbónát és ecetet használtak.

A szivacs kiváltására a luffatökből készült alternatív„szivacs” remekül használható. A textiltermékeket tekintve a hölgyek kivesézték a törlőkendők, mosható pelenkák, tisztasági betétek, textil zsebkendők, sminklemosó korongok előnyeit, hogy miért érdemes mindennapi, eldobható használati tárgyainkat ezekre az alternatívákra cserélni. A tisztálkodási szerek közül egyre több természetes összetevőket tartalmazó, újrahasznosítható csomagolásból készülő termék érhető el a boltok polcain. Innen aztán hamar a mosószerekre kanyarodott a beszélgetés fonala.

Csilla úgy véli, tévhit, hogy csak a meleg víz viszi ki a szennyeződéseket a ruhákból – már akár 30 fokos hőmérsékleten is remek tisztító hatás érhető el. Szerinte nagy boldogság és környezet szempontjából sem utolsó, ha valaki törekszik az önellátásra. Úgy tapasztalja, hogy a baromfitartás egyre divatosabb a környezettudatos fiatalok körében. Egyre többen törekszenek arra is, hogy megtermeljék maguknak a zöldséget, gyümölcsöt. Ezekkel megspórolják a bevásárlást, amivel ráadásul szemetet is termelnének.