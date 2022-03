Kőszeg vonatkozásában egyebek mellett elmondta: a város a 2. világháború utolsó hónapjaiban Sopronnal és Szombathellyel együtt a nyilas kormányzat központja volt. Térségükben több mint 100 ezren menekültek a szovjet hadsereg elől. Kőszeg lakosságát a duplájára duzzasztották a menekültek. 1944 végére mintegy 22 ezerre szaporodott a lakosságszám, közülük mintegy ötezren voltak a munkaszolgálatosok.

A körülmények, az embertelen bánásmód, a kemény fizikai munka következtében tömegesen betegedtek és haltak meg. 1944 novembere és 1945 márciusa között több mint 2500-an veszítették életüket az itteni munkatárborban. Mint mondta, a Kőszeget keleti oldalról határoló Guba-hegyet a történelmi emlékezet és a tudományos kutatás is az 1944-45-ben itt életüket vesztett zsidó munkaszolgálatosok és civil személyek nyughelyeként tartja számon. Az 1947- ben exhumált tömegsírok napjainkban jól azonosíthatók, és az elmúlt évek kutatásai bizonyították, hogy a föld továbbra is emberi maradványokat rejt.

Beszélt arról is, hogy a munkaszolgálatos tragédia emlékére 1985-ben emlékpark létesült, a Hadtörténeti Múzeum, a Mazsihisz és Kőszeg önkormányzata együttműködése nyomán 2020-ban a táborok felszámolásának 75. évfordulóján megújult az emlékpark és kiépült az emlékút is. A megemlékezésen, amely koszorúzással ért véget, részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő, dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke is.