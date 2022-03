Százötmillió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával készült el az Eötvös utca 2. szám alatti épület átalakításával és felújításával egy modern egészségügyi intézmény. Az épületben felnőttháziorvosi, fogorvosi, gyermekháziorvosi, illetve iskolaorvosi rendelés és védőnői tanácsadói tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások érhetők el.

Dr. Németh Sándor, Bük polgármestere kiemelte: nagy öröm ez a beruházás egy olyan időszakban, amikor az egészségügyi rendszert komoly terhelés éri. A megújítás, illetve a felszerelés javítása két épületre fókuszált, az Eötvös utcai rendelőegyüttesre és az orvosi ügyeletre, a mentőállomásra.

A Magyar falu program révén 3-3 millió forintért tudtak új eszközöket beszerezni az alapfokú orvosi ellátásba és az orvosi ügyeletre is. A 105 millió forintos vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat önerőből egészítette ki.

Majthényi László megyei elnök gratulált a polgármesternek, a testületnek, a kivitelezőnek, és reményét fejezte ki, hogy a TOP-os munkát tudják folytatni együtt a TOP plusz fejlesztéseken belül is. A most lezáruló Terület- és településfejlesztési operatív programban 21,4 milliárd forint volt Vas megye kerete, ezt sikerült az országgyűlési képviselőknek és lobbizásoknak köszönhetően 34-35 milliárd forintig feltornászni. Most még több forrás áll a rendelkezésre megyei szinten – mondta az elnök –, de az építőipari árrobanás miatt nem lesz könnyű a TOP Plusz feladatait sikeresen végrehajtani.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője gratulált a polgármesternek, és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy meglegyen a megfelelő egészségügyi ellátás most már minőségi körülmények között. Köszönetet mondott a megyei vezetésnek, amellyel erős és hatékony szövetséget alakítottak ki Bük építése érdekében is.

A képviselő hangsúlyozta: a körzetébe 77 település tartozik, és mindig törekedett arra, hogy pártállástól függetlenül, a legkisebb falutól a legnagyobb városig, mindenkinek az álmait meg lehessen valósítani. Bükön az elmúlt időszakban sok mindent történt, amire a város büszke lehet: a városon átvezető főút felújításától a turisztikai fejlesztéseken, kerékpárút-építéseken, a csapadékvíz-elvezetésen át a szennyvízelvezetési problémák megoldásáig. Ez a munka folytatódni fog, ha ez az erős szövetség a partnerek között tovább működik. Cél a Büköt körbevevő úthálózat fejlesztése is.

Végül Simon Réka evangélikus lelkész és dr. Szalai Gábor római katolikus plébános megszentelték a felújított rendelőket